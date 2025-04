Koopmeiners non recupera per Parma-Juventus: le ultime post allenamento

Getty Images

Lasi prepara a scendere in campo domani contro il inuna sfida decisiva per il finale di stagione. Oggi pomeriggio i bianconeri hanno sostenuto l’ultimo allenamento prima della trasferta, una rifinitura mirata che ha visto il gruppo concentrarsi in particolare sulle palle inattive, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo in un match che si preannuncia molto equilibrato.Buone notizie per mister Tudor: Kenan Yildiz ha continuato ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra e dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la gara del “Tardini”. Il giovane talento turco, reduce da alcuni problemi fisici, rappresenta un’arma in più in una fase della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Le ultime su Koopmeiners

Restano invece ai box Koopmeiners e Mbangula, che hanno proseguito il loro percorso di recupero con un lavoro personalizzato. I due giocatori non prenderanno parte alla trasferta emiliana e lo staff medico valuterà nei prossimi giorni i tempi del loro rientro.La partenza per Parma è fissata per domani mattina, con la squadra che raggiungerà il ritiro poche ore prima del fischio d’inizio previsto per la sera. Lo staff tecnico sta valutando le ultime decisioni sull’undici titolare, che sarà ufficializzato solo a ridosso del match.Clima di concentrazione e determinazione tra i bianconeri, consapevoli dell'importanza di portare a casa tre punti fondamentali per consolidare la corsa verso l'obiettivo stagionale.