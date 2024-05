Koopmeiners: i numeri in Atalanta-Roma

Koopmeiners-Juve: le ultime di mercato

Ieri sera bastava uno sguardo (o un ascolto) superficiale per capire che, ancora una volta, si era di fronte a un giocatore dominante. Teunha disputato una partita da 7 in pagella anche contro laed è pronto a presentarsi in grande spolvero alla finale di Coppa Italia di mercoledì, in cui la suasfiderà la Juventus.che, come noto, lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi per il prossimo mercato estivo, quando la squadra andrà incontro a un'importante rivoluzione in vista dei tanti impegni del 2024-25. Per l'olandese, del resto, sono i numeri a parlare.7.3 il "voto" assegnatogli da Sofascore sulla base dei suoi dati della partita di ieri, in cui è rimasto in campo ancora una volta per: per lui, che secondo la heatmap ha agito sostanzialmente sul lato sinistro del rettangolo di gioco, anche un(il 7°) e(di cui uno bloccato dal portiere avversario), con cui ha sfiorato quella che sarebbe stata la sua 16^ rete stagionale in tutte le competizioni.Numeri che, in sintesi, parlano in maniera abbastanza emblematica di un giocatore totale, perfetto per il calcio moderno, e che dunque spiegano bene perché la Juve sia intenzionata a fare un tentativo concreto per lui, ora che ha la certezza di poter contare anche sui soldi della Champions.Le ultime indiscrezioni di mercato vanno proprio in questa direzione, anche se ovviamente Cristianonon avrà vita facile nel corso della trattativa. L'Atalanta, infatti, non intende scendere nella propria richiesta sotto i, inoltre la concorrenza non manca: su Koopmeiners hanno messo gli occhi diverse big, compreso ilnella ricca Premier League. Il momento delle valutazioni del caso, comunque, si sta avvicinando.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.