Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz: un flop da 150 milioni, il loro futuro alla Juventus è a rischio?

Il grande paradosso dellaversione 2024/25 è racchiuso, di fatto, nel mercato estivo. Coloro che sono arrivati a Torino con tutte le carte in regola per rappresentare i veri e propri valori aggiunti della formazione di, sono andati incontro ad una stagione letteralmente fallimentare. Su tutta la linea.I quasi 200 milioni spesi in estate da parte del Football Director Cristiano Giuntoli, non hanno permesso alla Juve di costruire una stagione da protagonista. Anzi. Sono stati proprio molti dei volti nuovi del progetto bianconero a finire bollati come i più grandi flop nel nuovo corso juventino che, evidentemente, sta imbarcando troppa acqua.

Delusione Koopmeiners

Rebus Nico Gonzalez e Douglas Luiz

Ogni riferimento nei confronti dei vari Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz è ovviamente voluto. Sono stati loro tre, infatti, gli acquisti più onerosi della sessione estiva juventina e le grandi, grandissime aspettative su tre calciatori che avrebbero dovuto rappresentare le colonne portanti dell'undici zebrato, sono state clamorosamente spazzate via. Tra infortuni e prestazioni assai deludenti, i tre che avrebbero dovuto cambiare il corso degli eventi in salsa bianconera non hanno mai trovato la luce. E a questo punto, il discorso relativo al futuro alla Juve, diventa un interrogativo da sciogliere.E' inutile girarci intorno. La grande delusione della Juventus 2024/25 è senza dubbio Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, semplicemente dominante nell'ultimo triennio all'Atalanta, è approdato a Torino al culmine di una trattativa estenuante che ha visto i bianconeri versare qualcosa come 60 milioni di euro nelle casse della Dea. Arrivato in bianconero con la legittima ambizione di diventare il fulcro del progetto tecnico di Thiago Motta, l'ex AZ si è smarrito in tempo zero, non riuscendo mai ad incidere. Ad una condizione atletica mai parsa al top, si uniscono prestazioni clamorosamente al di sotto degli standard ai quali aveva abituato a Bergamo. Per non parlare dal punto di vista tattico, con l'olandese che è stato schierato in diverse posizioni senza mai trovare la quadra: da trequartista a mediano, da falso nove a mezzala e, infine, come con Verona e Atalanta, addirittura largo a destra. Uno scenario letteralmente indecifrabile, ma la sensazione è che - in vista della prossima stagione e a prescindere dalla guida tecnica - Koop avrà un'altra chance per riscattare questa prima e opaca annata in bianconero.Che dire, invece di Nico Gonzalez e Douglas Luiz? La Juventus ha prelevato l'argentino e il brasiliano rispettivamente da Fiorentina e Aston Villa, il tutto per una cifra complessiva vicina ai 100 milioni di euro. L'ex viola ha vissuto una prima annata in bianconero semplicemente da incubo: dopo aver perso oltre 2 mesi per infortunio, il classe 1998 non ha mai dato la sensazione di poter incidere all'interno dell'undici di Thiago Motta. Pochi, pochissimi lampi e tante prestazioni negative, condite da una sequela impressionante di errori che non rispecchiano minimanente quanto di buono il giocatore aveva fatto vedere a Firenze.Ancora peggio è andata con Douglas Luiz, che nella sua prima annata alla Juve ha giocato appena 794 minuti, senza mai griffare né un goal né un assist. Il brasiliano, che veniva da una grandissima stagione con l'Aston Villa, ha fatto parlare di sé più per i molteplici infortuni che per le prestazioni sul rettangolo verde. Impiegato con scarsa continuità, soprattutto a causa delle tante problematiche fisiche che stanno rallentando il suo soggiorno torinese. Il futuro, in questo caso, è una grossa incognita: il brasiliano è tutt'altro che intoccabile e in estate il suo nome potrebbe contribuire ad alimentare il mercato zebrato, sia in uscita che in entrata.