Ora non ci sono più dubbi: Teunlascerà l'Atalanta al termine della stagione. Era una situazione prevedibile, considerando le brillanti prestazioni del centrocampista olandese che hanno attirato l'interesse dei migliori club europei. La conferma è arrivata direttamente dal giocatore stesso: "Ho comunicato alla società che vorrei andarmene in estate". Queste parole hanno immediatamente scatenato l'interesse di numerosi pretendenti in tutto il continente.Tra i club interessati c'è sicuramente la Juventus, che è stata molto attiva nella finestra di mercato invernale cercando di assicurarsi Koopmeiners. Tuttavia, i tentativi sono stati respinti sia dalla Dea che precedentemente dal Napoli. Ora, l'assalto riprenderà con ancora più vigore, anche se le trattative non si sono mai del tutto interrotte nei mesi scorsi. Ne scrive il Corriere dello Sport.