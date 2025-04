Koopmeiners, la svolta è anche nei numeri: ora un altro obiettivo

AFP via Getty Images

I numeri che certificano la svolta di Koopmeiners

"sta uscendo, ha la gamba sciolta, è più leggero di pensiero". Ne è sicuro, che dal suo arrivo alla Continassa ha dedicato non poco tempo alla missione di rivitalizzare il centrocampista olandese, il quale lo ha subito premiato, nel match trae Lecce, con una prestazione più vicina al suo livello "di una volta", con tanto di goal dopo meno di due minuti dal fischio d'inizio.Il lavoro specifico svolto nelle ultime due settimane, con esercizi sulla tenuta e sulla corsa volti prevalentemente a migliorare lo stato di forma, ha iniziato a dare i suoi frutti: come scrive Tuttosport, prima della sostituzione al 67' il numero 8 ha corso in lungo e in largo, non sbagliando quasi mai e registrando l'. Dati da non sottovalutare, perché con il Genoa si era fermato al 71,4% e con la Fiorentina al 78,4%.

Qual è ora l'obiettivo

Una svolta tanto evidente quanto necessaria, che ora dovrà essere supportata dalla continuità. Questo, dunque, il prossimo obiettivo di Koop, che ora deve però lasciarsi alle spalle il fastidio muscolare accusato proprio sabato sera, per poi rimettersi a disposizione di Tudor e dimostrare che i lampi di qualità con cui sabato ha acceso all'Allianz Stadium non sono stati frutto del caso.