Prima strada, la contropartita tecnica

Seconda strada, le cessioni per il tesoretto

Teunè uno degli obbiettivi principali della Juventus per la prossima sessione di mercato. L'olandese ha disputato un'altra grande stagione con la maglia dell', coronata dalla vittoria come protagonista della prima Uefa Europa League della storia del club orobico. L'però non fa sconti e chiede una cifra molto alta per il suo pezzo pregiato, almeno 70 milioni di euro.Una delle idee che laha in mente per convincere l'a cedereè l'inserimento di una contropartita tecnica. Laavrebbe delle buone carte da giocarsi e in primo luogo ha pensato a Dejan, che ha terminato la sua esperienza con la. Ma secondo Sportitaliagradirebbe un'altra pedina, come quella di Matias. I nomi non mancano e riguarderebbero più che altro le cessioni minori. Sul piatto ci sono Matias. Tuttavia non vanno comunque esclusi addii importanti come, come riportato da Corriere dello Sport.