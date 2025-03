Koopmeiners, la Juventus ci crede ancora: 'un investimento da proteggere'

Se giocatori già considerati "flop" come Nico Gonzalez Douglas Luiz sono più vicini all'addio che alla permanenza, la situazione cambia quando si parla di, che comunque, non diversamente dall'argentino e dal brasiliano, sta vivendo una stagione difficilissima alla, con un rendimento molto al di sotto delle aspettative. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nonostante le numerose prestazioni negative l'olandese alla Continassa è considerato "un investimento da proteggere e su cui insistere", anche alla luce evidentemente della maxi spesa effettuata in estate per strapparlo all'Atalanta.

Koopmeiners può lasciare la Juventus?



I numeri di Koopmeiners alla Juventus

Presenze: 37

Minuti: 2.698

Goal: 3

Assist: 3

Ad oggi, dunque, nulla fa pensare che anche per lui si possa valutare la cessione durante il prossimo mercato, per quanto appunto il verdetto del campo sia abbastanza impietoso. A Teun, in sostanza, sarà concessa un'altra chance, salvo chiaramente stravolgimenti nell'ultima fase di stagione o eventuali super offerte che giungeranno sul tavolo di Cristiano Giuntoli e colleghi.