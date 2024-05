Koopmeiners, la festa con l'Atalanta e le parole sul futuro: la posizione della Juventus

Il volto dell'Atalanta durante tutta la stagione: centrocampista totale, giocatore multiruolo, di quantità e qualità, di personalità nel suo essere un box-to-box perfetto per le esigenze di Gasperini, ma non solo. E se ieri sera, nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, la scena se l'è presa Ademola Lookman con una tripletta, con prestazione senza senso e uno strapotere tecnico e fisico, l'olandese non ha certo sfigurato. Il collante giusto nei movimenti dei nerazzurri per tutti i 90' di dominio ai danni dei imbattibili versione 2023/24. Non certo una scoperta, verrebbe da dire, perché la Juventus ha messo gli occhi su di lui in chiave mercato ormai da tanto tempo. Sarà il colpo dell'estate?Koop, nel post partita della finale, ai microfoni di Sky Sport, ha toccato anche il tema futuro, spiegando: "Sono molto felice all’Atalanta, penso solo all’Atalanta adesso e a questo trofeo. Futuro? Non lo so, penso ad oggi". Un messaggio anche volto a non macchiare la festa con parole d'addio, quelle già pronunciate in passato, in una lunga intervista in cui annunciava di essere pronto al grande salto. Già allora c'era la Juventus sullo sfondo. E potrà tornare. 12 gol in Serie A, 3 in Coppa Italia e 7 assist complessivi per un giocatore ora sondato da molti, soprattutto dal Liverpool. E il prezzo è piano piano salito fino a quotazioni da top player.