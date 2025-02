Koopmeiners ancora non pervenuto: e se la Juventus imparasse a farne a meno? Intanto il valore di mercato scende

La Juventus può fare a meno di Koopmeiners?

Migliorano tutti, chi più chi meno, ciascuno a modo proprio. Tutti tranne lui, il "grande escluso" del match di ieri sera trae PSV Eindhoven: a differenza per esempio di Dusan Vlahovic , non ha dato segnali positivi nemmeno da subentrato, quando da lui ci si aspettava quantomeno un cambio di passo dopo quasi 70 minuti trascorsi in panchina.E allora la domanda sorge spontanea: se i bianconeri imparassero a fare a meno di lui? L'ipotesi non è nemmeno così improponibile, considerando che ormai pure si sta dimostrando in crescita sotto vari aspetti e che lì sulla trequarti, dove spesso in stagione si è visto proprio Koopmeiners, la Juve ha varie altre opzioni da sfruttare. Posto che il discorso potrebbe diventare di attualità, eventualmente, solo in estate, non è un segreto che il classe 1998 abbia tanti estimatori, soprattutto in Premier League: dal- club con cui Cristiano Giuntoli ha parlato e tornerà a parlare di Joshua Zirkzee - al, che ha già provato a lungo a convincerlo sfruttando la presenza di Arne Slot, già suo tecnico.

Quanto costa Koopmeiners alla Juventus

Chiaramente, però, la Juventus non si priverebbe a cuor leggero di Koopmeiners, un giocatore per cui appena pochi mesi fa ha investito quasi 55 milioni di euro bloccandolo fino al 30 giugno 2029 (con l'ulteriore "promessa" di bonus fino a un massimo di 6 milioni), dimostrando evidentemente di credere molto in lui. Teun, che guadagna circa 4,5 milioni di euro netti a stagione, ha quindi ancora un notevole peso sul bilancio del club, calcolato in più di 16 milioni per quanto riguarda la prima stagione di contratto. Intanto, però, il suo valore di mercato è già sceso di circa 5 milioni, passando da 55 a 50, stando a Transfermarkt: se la situazione in questo senso dovesse ulteriormente peggiorare, la Juventus sarebbe quasi costretta a farsi qualche conto in tasca...