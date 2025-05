Koopmeiners ci sarà contro l'Udinese? Cosa filtra

Getty Images

La Juventus si prepara ad affrontare le ultime due partite di campionato e della stagione. I bianconeri hanno ancoraper centrare l'obiettivo quarto posto, con gli occhi puntati alla, ospite dell'Inter a San Siro, ma anche su, che restano vicine in classifica. La Champions League resta l'obiettivo prioritario, dopo che la Champions e la Coppa Italia sono terminate con largo anticipo.Igor Tudor spera di poter avere a disposizione il maggior numero di giocatori: rientrerà Yildiz dalla squalifica, ma non ci saràper lo stesso motivo. Dal lato degli infortunati, soloè tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, mentresono rimasti a lavorare ancora a parte.

Proprio l'olandese ha saltato diverse partite, rimanendo ai box dalla gara contro il Lecce in poi. Un problema muscolare al tendine d'Achille, con cui l'ex Atalanta è ancora alle prese, sta privando Tudor di un centrocampista importante: con il nuovo allenatore anche Koop sembrava aver trovato maggiore fiducia.Il dubbio, dunque, resta: la certezza di avere il numero 8 contro l'Udinese, ma le sue condizioni verranno valutate proprio con l'obiettivo di recuperarlo.