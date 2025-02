La 'meritocrazia' sparisce con Koopmeiners: così si perde la 'credibilità' con il gruppo

AFP via Getty Images

Koopmeiners e la gestione di Thiago Motta

Come quasi sempre in questa stagione, probabilmente un po' peggio di tutte le altre volte, ma la sostanza alla fine è la stessa:Né quando i bianconeri convincono, al di là del risultato, né quando sono in difficoltà, come a Como. E soprattutto l'olandese non funziona a prescindere dal ruolo, tema di discussione che ci siamo portati dietro in questi mesi ma che forse era solo una nostra speranza.Abbiamo creduto, ingenuamente, che il rendimento di Koopmeiners dipendesse prima di tutto dalla sua posizione in campo. Perché da trequartista non incideva, toccava pochissimi palloni ed era un corpo estraneo alla squadra.Anzi, questa volta è stato sostituto al minuto 60, prima di ogni altra volta in stagione per scelta tecnica. E come a Monza, anche in quel caso fu schierato a centrocampo con Locatelli, oltre a non essere un plus, la squadra è andata in difficoltà tatticamente.

Questione di fiducia, che Koopmeiners da quando è alla Juve sembrava iniziare ad avere solo prima dell'infortunio al costato. Poi il rientro e la condizione fisica da ritrovare, che hanno fatto entrare il giocatore in un vortice negativo da cui non è mai uscito, anzi. Chiaramente adesso non solo non si può parlare più di posizioni in campo ma neanche della mezza preparazione saltata e quindi di un problema atletico. SemplicementeNon si vede nessun tipo di miglioramento.E quindi? La bacchetta magica non ce l'ha nessuno e non ci sono prove che una gestione diversa possa avere benefici. Una cosa è certaSempre titolare, quasi sempre per novanta minuti. In questo momento sembra solo una questione di principio e se fosse davvero così, sarebbe l'errore più grande dell'allenatore. Perché oltre a non dare una mano al giocatore, aumenta i casi a cui dovrà prima o poi dare una spiegazione. "Da Vlahovic a Yildiz e Cambiaso, il concetto di meritocrazia in questi mesi ha riguardato tutti, anche chi sembrava intoccabile. Tutti tranne Koop. E se lo vediamo noi, lo vedono anche i giocatori, lo spogliatoio. Ecco, anche questo sarebbe un tema. Non c'è il rischio di perdere credibilità di fronte al gruppo?