"A Bergamo, ho vissuto un periodo meraviglioso. Io e la mia fidanzata ci stiamo divertendo molto," aggiunge Koopmeiners. "Per lasciare l'Atalanta, deve arrivare un'offerta davvero interessante. Spero che la società ottenga una cifra significativa dalla mia cessione. Mi auguro di avere diverse opzioni tra cui scegliere. Il Napoli? C'è stato un interesse concreto, ma poi i club non sono riusciti a trovare un accordo". Queste, le parole di Koop.Verosimilmente, avrà diverse opzioni da valutare e la Juventus è in prima fila. Il problema è che la valutazione del cartellino sta salendo: da un inizio intorno ai 40 milioni, ora siamo saliti a 50-60. C'è la concreta possibilità che una prestazione di rilievo all'Europeo possa ulteriormente aumentare la richiesta dell'Atalanta.