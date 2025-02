Koopmeiners, la 'difesa' di Thiago Motta e l'idea sul ruolo: cosa filtra verso Juventus-PSV

Getty Images

Le parole di Thiago Motta su Koopmeiners

Dalle dichiarazioni del primo pomeriggio odierno non è emersa una risposta chiara (ma del resto non ce la si aspettava nemmeno). A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio di, resta dunque in dubbio la presenza dal primo minuto di, reduce dall'ennesima prestazione negativa della sua stagione in bianconero - quella di venerdì contro il Como, macchiata anche da un errore evidente che ha portato al goal del pareggio dei padroni di casa - ma comunque ancora difeso da"Sono molto contento di lui dal primo giorno", le parole del tecnico in conferenza stampa. "Si allena sempre bene, dà sempre al massimo. Ha giocato in diversi ruoli con grandi prestazioni e sta crescendo. Sono molto soddisfatto e sono convinto che possiamo dare tutti di più, ma sono soddisfatto del lavoro di Koop fino ad oggi". E ancora, a Sky : "In quell'azione poteva fare diversamente, ma come tutta la squadra. A Como non abbiamo fatto una buona prestazione, la vittoria è stata meritata per gli episodi. Koop non ha fatto una buona partita e lo sa, sa che deve migliorare ma anche io lo devo fare, tutti".

Chi può sostituire Koopmeiners

La consapevolezza del fatto che l'olandese stia attraversando un momento non semplicissimo, insomma, c'è anche dalle parti del tecnico italo-brasiliano. Che però potrebbe comunque mandare nuovamente in campo Koopmeiners da titolare, magari (ancora) sulla trequarti, nonostante di recente - e pure prima nel corso della sua carriera - abbia dimostrato di rendere di più se schierato da mezzala o davanti alla difesa. In alternativa, è già pronto, uno che di certo non ha problemi a cambiare ruolo.