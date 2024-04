Juve-Koopmeiners, le ultime

Ilpiomba su Teun. Secondo la ricostruzione di Tuttosport, non è da sottovalutare l'inserimento del club partenopeo sul centrocampista olandese dell', che forse rappresenta il principale obiettivo di mercato della, per una ragione ben precisa: in estate, infatti, Aurelio De Laurentiis potrà investire i(circa) derivanti dalla cessione di Victor, grazie ai quali potrebbe farsi spaventare meno dalla maxi richiesta dei nerazzurri - si parla ancora di 60 milioni - per la mezzala.Anche i bianconeri, ad ogni modo, dovrebbero avere a disposizione più risorse per il mercato, grazie agli introiti di Champions League e Mondiale per Club, nonchè all'ormai annunciata cessione di alcuni giovani di prima fascia. Il duello, comunque, è innescato, con il Napoli pronto a fare sul serio. La Juve, intanto, valuta anche Mattiae Lazar, tutte alternative di lusso per una sessione di mercato che, finalmente, potrebbe essere più "vivace".