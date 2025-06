Koopmeiners e quel debito da ripagare: negli USA l'aria non è ancora cambiata

AFP via Getty Images

, intervistato dai giornalisti italiani presenti negli Stati Uniti per il. Del resto per lui, che ha ammesso di non sentirsi ancora al 100% per via del problema al tendine d'Achille che lo ha costretto ai box anche nell'ultima parte di campionato, quello attuale è un po' il momento della resa dei conti, in primis con se stesso, della presa di consapevolezza che la stagione non è andata secondo le aspettative ma anzi, senza usare troppi giri di parole, è stata una delusione totale.

Juventus-Wydad: come è andata la partita di Koopmeiners

Le parole su Tudor

Cosa succede ora

Il problema è... che non si è passati ai fatti, non ancora almeno. Perché nei 45 minuti che gli ha concesso Igor Tudor ieri nel match contro il, dopo la mezz'ora contro l'Al-Ain, l'olandese ha dato la sensazione di avere parecchia strada da fare per ribaltare la narrazione su di lui e per ripagare quel debito che lui stesso ha detto di sentire nei confronti della Juventus, dopo il maxi investimento effettuato la scorsa estate. La forma migliore, insomma, è ancora lontana, ma forse un po' più vicina rispetto a qualche settimana fa. E in questo senso la speranza è che un aiuto possa arrivargli direttamente da, con qualche accorgimento tattico."Con questo sistema ho giocato anche nell'Atalanta", le parole di Koopmeiners in riferimento alle novità introdotte dal tecnico croato dopo l'era Thiago Motta. "Adesso sto un po' più avanti, mentre a Bergamo stavo un po' più basso a centrocampo. Gioco dove l'allenatore ha bisogno, ma di sicuro in generale sono un centrocampista e non un attaccante e quindi anche quando sto più avanti, e forse Tudor vuole che stia lì, interpreto il ruolo come un centrocampista e non come un attaccante destro o sinistro o come un numero nove".Tutto chiaro? Nella sua testa sì, ma ora le idee devono trovare una loro concretezza sul campo. Idee di Koopmeiners, che non può in nessun modo permettersi un'altra stagione come quella appena passata, e anche del suo allenatore, che dovrà fare di tutto per mettere il suo numero 8 nelle condizioni di esprimersi al meglio, di cambiare marcia e di tornare sui livelli di un tempo. C'è una montagna da scalare? Forse sì, ma la vetta potrebbe non essere così lontana. E va raggiunta, per non rischiare una caduta nel vuoto che farebbe dannatamente male, a lui e a tutto il mondo Juve.





