La Juventus sta attualmente affrontando le conseguenze finanziarie di recenti acquisti significativi, come quello di Manueldal Sassuolo, valutato circa 38 milioni di euro tra importo fisso e bonus. Allo stesso modo, l'acquisizione diè stata un investimento considerevole, con una cifra di 91,6 milioni di euro, di cui 70,0 milioni pagabili in tre esercizi, oltre al contributo di solidarietà FIFA e agli oneri accessori per un totale di 11,6 milioni di euro, più premi fino a un massimo di 10,0 milioni di euro al raggiungimento di obiettivi sportivi. Va menzionato anche il "contratto capestro" firmato dal giocatore, valido fino al 30 giugno 2026, che prevede un aumento progressivo dell'ingaggio da 7,5 milioni di euro nella prima stagione fino a 12,5 milioni di euro nell'ultima stagione, senza dimenticare la quota annua di ammortamento di 18,6 milioni di euro.Al fine di alleviare il peso di questi impegni finanziari sul bilancio, la Juventus sta pianificando un'estensione del contratto di Vlahovic, aggiungendo altri due anni e, eventualmente, inserendo una clausola rescissoria. Questo consentirebbe alla squadra di distribuire queste cifre su un periodo più lungo. Si segnala una sostanziale disponibilità da parte del giocatore per questa operazione. Recentemente, ci sono stati contatti con l'agente di Vlahovic,, che si trova acon il giocatore, e sembra emergere un clima di ottimismo. Gli incontri decisivi per il prolungamento del contratto sono previsti alla fine della stagione.