Koopmeiners, la Juventus ci riprova: può giocare dal 1' contro l'Inter

. Dopo un mese di gennaio un po' così, tra le voci di mercato scaturite a seguito dell'interessamento del Manchester City e una condizione fisica precaria per via di una caviglia malconcia che lo ha tormentato a lungo, l'esterno classe 2000 è finalmente pronto a rimettersi a disposizione di Thiago Motta, in vista di una serie di partite che finiranno per delineare il prosieguo della stagione bianconera.L'azzurro è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri, quindi credibilmente non avrà ancora un ritmo da 90 minuti : l'obiettivo, però, era proprio quello di recuperarlo per questo fine settimana, in vista del derby d'Italia contro l'Inter e, soprattutto, del match decisivo di mercoledì in casa del PSV Eindhoven, che decreterà l'eventuale passaggio dellaagli ottavi di finale di Champions League.

La missione della Juventus per Koopmeiners

Il ballottaggio con Thuram per Juventus-Inter

Missione compiuta, dunque (anche se poi per quanto riguarda Cambiaso dovrà essere il campo a parlare, considerando che le sue ultime prestazioni non hanno convinto). E ora alla Continassa ce n'è un'altra, ovvero quella di (ri)trovare, perennemente in difficoltà in questa sua prima stagione in bianconero, al punto da non riuscire a offrire un contributo tangibile nemmeno da subentrato.le ha provate tutte (o quasi) in questi mesi, cambiando più volte anche la sua collocazione in campo. Ed ecco che allora, in questa fase, la sfida potrebbe essere quella di gettarlo "nella mischia" dal primo minuto in una partita importante come il derby d'Italia, con la speranza di rivedere in lui quella verve che finora gli è mancata, unita a un tocco di leadership che gli consenta, per una volta, di comandare il gioco e di prendersi la Juve sulle spalle.Ad ogni modo, in attesa della conferenza stampa di Thiago Motta prevista alle 13.45 di oggi, al momento per Koopmeiners resta aperto il ballottaggio con, che sarà sciolto solo all'ultimo minuto (già certo di un posto, invece, il capitano). Certo è che, senza l'infortunato, la palla dovrà scorrere ugualmente veloce per poi sfruttare la fantasia degli esterni. Qui Nico Gonzalez può stare fuori, tra Samuel Mbangula, Kenan Yildiz e Francisco Conceicao è corsa serrata. In caso di partenza dal primo minuto contro l'Inter, Koopmeiners avrà davvero una grande occasione per riscattarsi e dimostrare che no, la sua vera versione non è quella vista negli ultimi mesi e che per lui c'è ancora la possibilità di scrivere una storia diversa.