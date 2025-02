Juventus-Inter, la scelta più forte sarà su Koopmeiners: cosa filtra

Koopmeiners titolare o in panchina contro l'Inter?

ha abbondanza, almeno dal centrocampo in avanti. E di conseguenza è chiamato a fare scelte importanti. Lo ha fatto già nella partita di andata ine ancora di più dovrà farlo domenica, quando i bianconeri affronteranno l'Inter in campionato. Se l'ennesima panchina di Dusan Vlahovic non scatenerebbe nessun tipo di sorpresa,Si, la scelta più forte per Juve-Inter è quella che il tecnico prenderà sull'olandese.

Koopmeiners-Juventus: la situazione

Una panchina arrivata dopo probabilmente la peggior prestazione stagionale, a Como, ma non certo l'unica deludente da quando è alla Juve. L'ex Atalanta è apparso sempre più in difficoltà, fisica e soprattutto mentale, non riuscendo mai ad incidere. In Champions ha comunque fatto parte della partita, subentrando al sessantesimo al posto diMezz'ora non certo entusiasmante per Koop, rispetto soprattutto ad alcuni dei compagni che sono entrati nel secondo tempo come Conceicao e Mbangula, entrambi decisivi. E adesso?Ancora Thiago Motta avrà tempo per capire con quali uomini affrontare l'Inter e come gestire poi l'impegno pochi giorni dopo in Olanda con il PSV. Allo stato attuale però. McKennie ha convinto ancora una volta segando e oltre a Locatelli, il ballottaggio a centrocampo sembra essere più tra. Per Koopmeiners quindi si profila la seconda esclusione consecutiva, che farebbe più rumore di quella con il PSV.Se l'averlo tenuto fuori in Champions poteva essere interpretato come un modo solo per farlo rifiatare un attimo dopo tantissime partite consecutive, spegnendo per qualche giorno i riflettori su di lui,che sarebbe anche la più logica per ciò che ha detto il campo. Certo, si aprirebbe però un altro grosso tema attorno a Koopmeiners. Quello su cosa succederà da qui alla fine della stagione. Metterlo in "disparte" è inevitabile o Thiago proverà comunque a affidargli centralità nella squadra? Eccola, la scelta più forte, che si riproporrà per il resto della stagione, partendo però da Juve-Inter.