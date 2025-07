Koopmeiners non è sul mercato

Giorni di riposo, festa e preparazione atletica per Teun, che ha condiviso sui social alcuni momenti della sua estate a Ibiza. Dopo il Mondiale per Club, il centrocampista olandese si sta godendo le ultime ferie prima del raduno ufficiale della Juventus, previsto per il 24 luglio. Nelle foto pubblicate, Koopmeiners si mostra in compagnia di volti noti: gli ex compagni dell’Atalanta Martene Charles, e il connazionale Matthijs, ex difensore della Juve.Nonostante una prima stagione sotto tono in maglia bianconera, la Juventus non ha intenzione di cedere Koopmeiners. Il motivo è semplice: una sua cessione ora significherebbe registrare una minusvalenza importante, considerando i circa 60 milioni investiti per il suo acquisto dall’Atalanta. La società punta sul suo rilancio e crede ancora nelle sue qualità, viste a Bergamo, dove è stato uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

Il ruolo nel progetto di Tudor

Juventus, fiducia nel rilancio

Nel nuovo 3-4-2-1 di Igor Tudor, Koopmeiners potrebbe ritrovare spazio e motivazioni. Il tecnico croato lo vede come uno dei due trequartisti dietro la punta, in alternanza o a completamento con Kenan Yildiz e Francisco Conceição. Una posizione che valorizza la sua visione di gioco e il suo tiro dalla distanza.Il rilancio di Koopmeiners sarà uno degli obiettivi principali della Juventus per la stagione 2025/26. Con il rientro a Torino, per l’olandese inizierà una nuova fase: meno pressioni e più continuità, per dimostrare di poter essere un protagonista in bianconero. La Juventus lo aspetta, convinta che il vero Koopmeiners debba ancora vedersi.