Il corteggiamento dellaper Teunè già iniziato, ma la trattativa effettiva per portarlo a Torino non è ancora partita. Giuntoli e Manna avrebbero iniziato a discutere del trasferimento nel caso in cui avessero ceduto qualche pezzo pregiato a gennaio, ma ciò non è avvenuto. Si prevede che si parlerà della sua possibile acquisizione in estate, con l'Atalanta già orientata a cederlo.La valutazione di partenza è fissata intorno ai 40 milioni di euro, e sebbene il buon rapporto tra i club possa facilitare i dialoghi, un'offerta più alta da parte di altri club potrebbe rendere le trattative più semplici. Tuttavia, la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza nel caso di offerte considerate congrue.