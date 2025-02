Koopmeiners può fare il difensore centrale? I precedenti e come cambierebbe la Juventus

AFP via Getty Images

Koopmeiners Juve, i precedenti da centrale

, durante Juventus , al momento dell’infortunio di Pierre, si è autocandidato per il ruolo di centrale. Ruolo che poi h preso Manuel Locatelli che già in stagione si era abbassato sulla linea difensiva. L’autocandidatura di Koopmeiners, però, non è certo una sorpresa.Teun Koopmeiners, nelle giovanili dell’Az Alkmaar nasce proprio come centrale di difesa: un ruolo che conosce bene e che quindi sa interpretare. Nel corso della carriera, già in Olanda, viene avanzato per sfruttare le sue doti tecniche per poi esplodere all’Atalanta in mezzo al campo.

Koopmeiners centrale, come cambia la Juventus

L’eventuale – ma molto complicata – ipotesi di vedere Koopmeiners centrale di difesa aprirebbe ad una serie di opzioni. In particolare, da coprire sarebbe la casella tra trequartista con Douglas Luiz primo indiziato, oltre allo spostamento in mezzo di Yildiz che, a sua volta, lascerebbe spazio sulle ali.