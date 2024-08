Stando a Sky Sport, laè intenzionata a fare ancora quattro acquisti in questa sessione di mercato, due a titolo definitivo e altrettanti in prestito. Uno di quelli che rientrano nella prima categoria è, ormai "separato in casa" all'ma sempre in attesa che i bianconeri trovino l'accordo economico con il club nerazzurro: se non riuscirà a prendere l'olandese, la Vecchia Signora conserverà i soldi sempre per lui ma per provare l'affondo durante la sessione di gennaio. L'altro potenziale colpo a titolo definitivo, invece, è, che la Fiorentina libererebbe in caso di arrivo di Albert Gundmundsson.