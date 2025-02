Koopmeiners starà fuori? L'idea di Motta e cosa c'è dietro la sostituzione

Getty Images

I numeri di Koopmeiners



La gestione di Motta

Teuncontinua a non rispondere alle aspettative, con una prestazione ben al di sotto delle attese anche nella partita contro il Como, dove è stato tra i peggiori in campo.Questo alimenta il dibattito sulla gestione dellada parte di. Nonostante laabbia cambiato spesso gli interpreti e le posizioni dei giocatori – al "Sinigaglia" per la prima volta lo stesso undici è stato confermato per due partite consecutive – l'olandese sembra essere prigioniero del peso del suo trasferimento da 60 milioni di euro.I numeri sono impietosi: in un'ora di gioco, ha toccato solo 24 palloni, senza tentare tiri in porta, creare occasioni o crossare, e nemmeno ha tentato un dribbling.A peggiorare la sua prestazione, i 4 possessi persi, tra cui quello che ha portato al gol del pareggio del Como.Ciò che stupisce è la gestione di Motta, che non sembra prevedere un piano di recupero per l'olandese, nonostante il suo continuo impiego. Dopo il ritorno dalla frattura di costola, Koopmeiners è stato titolare in tutte le partite successive, anche quando Kephren Thuram, apparso in crescita, è stato relegato in panchina.