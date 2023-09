Tra i profili che la Juve segue da tempo per il centrocampo c'è Koopmeiners dell'Atalanta. Nell'ultima sessione di mercato è stato il Napoli a provarci più concretamente. Nel 2024 però le cose potrebbero cambiare e anche la Juve di Cristiano Giuntoli potrebbe scendere in campo, sul mercato, per fare concorrenza al Napoli sull'obiettivo Koopmeiners, il giocatore che manca al centrocampo bianconero. Lo riferisce calciomercato.com.