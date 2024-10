Come sta Koopmeiners?

Alle 13.00 interverrà in conferenza stampa Thiago Motta, che sicuramente chiarirà le condizioni di tutti gli infortunati. Fondamentale capire, innanzitutto, la situazione di, ancora alle prese con la frattura alla costola - che negli ultimi giorni, stando alle ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, avrebbe smesso di provocargli dolore - ma potenzialmente convocabile per la sfida di domani trae Parma (in cui comunque scenderebbe in campo solo per uno spezzone, essendo fermo da settimane).Se i progressi saranno confermati, oggi l'olandese potrebbe allenarsi con la squadra per andare in panchina, eventualmente con un'armatura protettiva - pronta da tempo - per attutire i colpi al petto. In caso contrario il suo ritorno sarebbe rimandato alla trasferta di sabato a Udine, quando potrebbe rivedersi anchedopo lo stop dovuto a una lesione muscolare. L'obiettivo di Thiago Motta, comunque, è quello di ritrovarli entrambi (insieme a Douglas Luiz) per l'impegno in Champions League contro il Lille di martedì 5 novembre.





