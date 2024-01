Teunsarà assente nella sfida contro l'Udinese, rappresentando una perdita significativa per Gasperini e l'Atalanta, privati di un elemento chiave nel centrocampo. La nota ufficiale ha specificato le circostanze del suo infortunio: "Teun Koopmneiners durante la seduta di allenamento ha riportato una ferita da taglio sul malleolo mediale della caviglia sinistra a cui sono stati applicati dei punti di sutura". L'indisponibilità del centrocampista rappresenta una sfida per l'Atalanta, che dovrà trovare alternative valide per coprire la sua assenza nelle prossime sfide.