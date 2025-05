Koopmeiners, 'infiammazione diminuita': può farcela per l'Udinese?

Le condizioni di Koopmeiners

Si torna a lavorare, la (breve) pausa di riposo è finita. Dopo il pareggio contro la Lazio e un paio di giorni di stacco, quest'oggi laè pronta a riprendere gli allenamenti alla Continassa in vista della delicata sfida casalinga di domenica contro l', fondamentale per la corsa Champions tanto più dopo il "regalo" di ieri sera dell'Atalanta, che con la sua vittoria ha tenuto ancora la Roma a un punto di distanza dal quarto posto.E quella di oggi sarà subito una giornata importante per, che dovrà iniziare a fare la conta dei presenti considerando i tanti infortuni e le squalifiche per la prossima giornata di Serie A. Da capire innanzitutto le condizioni di, che vista la situazione potrebbe rivelarsi ancora più importante nello scacchiere tattico bianconero. In un mese esatto di assenza per via dell'infiammazione al tendine d'Achille, l'olandese è stato sostituito con più opzioni, nessuna realmente convincente: ci ha provato Nico Gonzalez, poi è toccato a Weston McKennie, ed è stato fatto persino un tentativo a gara in corso con Francisco Conceicao.

Stando a Tuttosport, ora l'infiammazione è diminuita in intensità e dolore, pertanto la speranza di Tudor si fa missione: l'obiettivo è capire le condizioni di Koopmeiners ed eventualmente metterlo a disposizione della squadra, anche solo per uno spezzone di partita. Se ne saprà di più nelle prossime ore.