Koopmeiners, in Juve-Inter c'è un momento che cambia tutto: confermato titolare contro il PSV?

La serata di Koopmeiners in Juventus-Inter

Teunha dato segnali positivi nel match contro l'Inter; niente di clamoroso ma una prestazione decisamente migliore rispetto a quelle precedenti che avevano convintocontro il PSV.ha tolto i dubbi al tecnico che ha deciso di riproporre l'olandese dal primo minuto. E ne derby d'Italia c'è stato un momento che ha svoltato la serata di Koopmeiners."Dopo un quarto d’ora di appannamento più totale, passato a girarsi e rigirarsi su se stesso con un fare confusionario che ha fatto infuriare i tifosi dello Stadium, qualcosa pare scattato nella testa dell’olandese", scrive Tuttosport sulla prova di Koopmeiners contro l'Inter. "Da quel momento in poi ha alternato lanci millimetrici a innescare la velocità degli esterni, a tocchi di prima intenzione deliziosi. E poi finte, giocate di suola e galoppate di 40 metri per andare a disinnescare - sempre con successo - le iniziative nerazzurre. Insomma, una prova all’altezza delle sue indiscutibili qualità".

Koopmeiners titolare o fuori contro il PSV?

dopo una giocata di qualità e di intelligenza fermata solo dal salvataggio sulla riga di Dumfries. Non c'è stata la gioia della rete ma comunque l'ex Atalanta esce dall'ultima partita con più fiducia in vista del proseguo della stagione. E l'esultanza al goal di Conceicao che ha fatto il giro dei sociale dimostra come il giocatore sia totalmente dentro questo progetto.Nei dubbi di Thiago Motta per PSV-Juventus c'è anche quello legato alla. A centrocampo infatti tornerà Locatelli e McKennie è difficile da lasciar fuori in questo momento. Thiago dovrà decidere, sapendo che schierare Koopmeiners o il francese comporterebbe vedere una Juve differente per caratteristiche.