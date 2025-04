'Koopmeiners ha scritto a Thiago Motta': il retroscena di Trevisani

Trevisani su Koopmeiners: le parole

"Koopmeiners non ha preso neanche un 5,5, non si è vista ancora una prestazione decente", così Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, ha parlato del rendimento del centrocampista olandese."E' andato via l'allenatore precedente e ha avuto la brillante idea di scrivere "settimana di grande cose" dopo che Thiago è andato conntro tutto l'universo per farlo giocare. O sei matto da legare o non hai pensato a questa cosa, fondamentale ci ha spiegato perché da sei mesi non struscia una palla, non è connesso al nuovo ambiente".

"Gli ultimi nove mesi sono, scappo dalla città che mi ha reso grande, non struscio una palla alla Juventus, vengo difeso da una sola persona, Thiago Motta, e gli faccio un post che lo fa passare per c******e" quando viene esonerato il giorno prima. Si deve dare una bella svegliata, mma per il mondo quel post è un post contro il suo ex allenatore. I nove mesi di Koopmeiners sono un parto vomitevole".