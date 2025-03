Koopmeiners e Yildiz, Tudor ha già le idee chiare: le sue parole

AFP via Getty Images

Le parole di Tudor su Koopmeiners

Nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Juventus,ha parlato anche di, il primo deludente per tutto il corso della stagione e il secondo un po' in difficoltà nell'ultimo periodo, soprattutto a livello tattico."Quando un giocatore è forte, è facile trovargli un ruolo", ha assicurato il tecnico croato. "Ho visto tutti i ragazzi dispiaciuti, quando un allenatore va via è anche responsabilità loro. Allo stesso momento li ho visti molto vogliosi, motivati di ripartire. Koop lo stesso. Sono giocatori con caratteristiche rare, importanti, possono e devono fare goal. Fanno la differenza nel calcio. Quelli che giocano vicino alla porta. Proverò a trovare le posizioni giuste dove rendono di più. I giocatori si devono sentire a proprio agio dove sono".