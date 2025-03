Koopmeiners e Vlahovic in panchina, Nico Gonzalez in ballottaggio: Thiago Motta cambia la Juventus

AFP via Getty Images

Laè chiamata ad archiviare la clamorosa eliminazione in Coppa Italia maturata ai calci di rigore per mano dell'Empoli, andando a chiudere il programma della 27esima giornata di Serie A.I bianconeri, impegnati nel Monday Night, ospiteranno il Verona all'Allianz Stadium con l'ambizione di strappare l'intera posta in palio e consolidare il quarto posto in classifica ottenuto nell'ultimo turno di campionato, oltre alla possibilità di poter accorciare sul terzo posto dell'Atalanta, ma anche sulla vetta del torneo.In Serie A la Juve è reduce da quattro vittorie consecutive e l'obiettivo in casa bianconera è quello di dare continuità ad un momento che, almeno in campionato, si può considerare complessivamente positivo ma che ora necessita di ulteriori conferme.

Le parole di Thiago Motta dopo Juventus-Empoli

Koopmeiners e Vlahovic in panchina

Nico Gonzalez in ballottaggio

Dopo la debacle di Coppa, però, ci si attendono importanti cambiamenti all'interno della formazione titolare che affronterà il club scaligero: in attesa di comprendere le scelte di Thiago Motta, andiamo a scoprire chi potrebbe giocare contro il Verona e chi rischia l'esclusione."Devi meritare tutti i giorni di stare qua dentro e non pretendere le cose senza dare, oggi non possiamo pretendere niente, non abbiamo dato niente. Le cose uno se le deve meritare e non pretenderle, invece c’è qualcuno che pretende senza dare", ha dichiarato Motta ai microfoni di Mediaset al termine della partita persa contro l'Empoli.Un attacco molto duro, diretto e che - evidentemente - ha come bersaglio qualche giocatore che si sta esprimendo al di sotto dei propri standard. Parole pesanti che lasciano presagire diversi cambiamenti in vista delle prossime uscite. Già a partire dall'importantissimo match contro il Verona.A pagare un conto molto salato dopo la bruttissima prova in Coppa Italia contro l'Empoli saranno proprio Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic. Il centrocampista olandese, subissato di fischi, è stato subissato di fischi al culmine dell'ennesima prova deludente della sua prima complicatissima stagione in bianconero. In altre parole, il numero 8 bianconero è destinato a sedersi in panchina nel match contro il Verona.A fargli compagnia ci sarà anche Dusan Vlahovic, un altro dei protagonisti in negativo del match di Coppa Italia. Il serbo, nel finale di gara, si è divorato la palla goal che sarebbe potuta valere la qualificazione, prima di spedire alle stelle il calcio di rigore che ha compromesso la lotteria a tinte bianconere e che ha poi sorriso all'Empoli.Alla voce 'delusioni' è impossibile non annoverare anche Nico Gonzalez, il colpo da quasi 40 milioni di euro che fin qui ha vissuto di pochissime luci e tante, troppe ombre. Anche contro l'Empoli, l'argentino ha fallito - in apertura - l'occasione per cambiare la storia della partita, inscenando poi una prestazione nettamente al di sotto dei suoi standard.Per quanto riguarda la sua titolarità contro il Verona, nulla sembra scontato. Anzi. Thiago Motta è chiamato a risolvere un importante ballottaggio che lo vede in bagarre con Samuel Mbangula per un posto sulla corsia di sinistra. Le prossime ore saranno decisive anche per sciogliere questo nodo.