2025 Getty Images

Le condizioni di Vlahovic e Koopmeiners

Si avvicina la sfida contro il Bologna, in programma domenica alle 20:45 ma dalla Continassa non arrivano novità positive riguardo i giocatori indisponibili: questa mattina laè tornata al lavoro per il secondo allenamento settimanale in vista dello scontro diretto al Dall'Ara. Di seguito le ultime sulle condizioni diSiache, infatti, hanno svolto ancora differenziato, come nella giornata di ieri; pertanto la loro presenza per il match del 4 maggio resta in dubbio, almeno al momento. Le condizioni di entrambi, comunque, saranno valutate meglio nei prossimi giorni, con la speranza di recuperarli in vista della trasferta. Tudor ancora conta di averli a disposizione ma già pensa ai piani alternativi senza di loro.

Le ultime su Gatti

Un impegno per cui sembrano ridotte anche le possibilità di avere a disposizione, ancora alle prese con le conseguenze della frattura alla diafisi del perone accusata ormai un mese fa, alla prima partita di Igor Tudor sulla panchina bianconera. Tudor che lo riabbraccerebbe volentieri, considerando l'emergenza difensiva dovuta anche all'infortunio di Lloyd Kelly, ma pure in questo caso la decisione finale potrà essere presa solo a ridosso della partenza per l'Emilia Romagna. Tra i tre il difensore è quello che ha meno chance di recuperare. Saranno sicuramente out Kelly e Yildiz (per squalifica), oltre ai lungodegenti.