Koopmeiners è un problema: 'In tanti non hanno sopportato il peso della maglia'

Tuttosport riflette sul momento di, che nonostante sia stato schierato in vari ruoli non sembra proprio riuscire a tornare sui livelli dei tempi dell'Atalanta: "Che sia dunque tutto un problema di personalità?", si chiede il quotidiano. "La storia dellaè fatta anche di grandi talenti che non sono riusciti a sopportare il gravoso peso della maglia bianconera... Avrà ragione Marchisio quando dice di rivedere in Koopmeiners un giovane, anche lui in difficoltà nella prima stagione a Torino? Chissà. Una cosa è certa: il brusio dello Stadium di fronte agli errori dell’olandese si fa giorno dopo giorno sempre più intenso e, presto, rischia di diventare davvero insostenibile".