Koopmeiners e Milik, due compleanni in casa bianconera: gli auguri della Juventus

Nonostante la cocente delusione per la disfatta in Coppa Italia, c'è ancora spazio per qualche pensiero positivo in casa Juventus , dove ormai è entrata nel vivo la preparazione del match di lunedì contro il Verona. Nella giornata di oggi, venerdì 28 febbraio, cade infatti il compleanno di due giocatori bianconeri (entrambi un po' "nel mirino", per ragioni diverse). Ecco il messaggio per loro da parte del club.Giornata di compleanni a tinte bianconere:, entrambi nati il 28 febbraio, compiono oggi rispettivamente 27 e 31 anni.

Per Koopmeiners è il primo compleanno con la Juventus: arrivato la scorsa estate a Torino, in questa annata il centrocampista olandese ha raccolto finora complessivamente 34 presenze con due reti e tre assist.Milik invece non è ancora sceso in campo in questa stagione, alle prese con infortuni e una lunga riabilitazione: per l’attaccante polacco, che veste la maglia bianconera dall’agosto 2022, 75 presenze in carriera con la Juventus, con cui è andato a segno 17 volte.Auguri di buon compleanno a entrambi!