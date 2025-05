Koopmeiners e McKennie ci saranno contro il Venezia? Tudor ha queste speranze

Ci saranno McKennie e Koopmeiners contro il Venezia?

Una sfida importante quella che attende ladomenica sera. I bianconeri scenderanno in campo al Penzo diper l'ultima sfida di campionato, quella contro i Lagunari. In palio c'è il quarto posto che significa pass per la prossima, chiaro obiettivo bianconero. Si raggiungerebbe senza guardare le rivali portando a casa una vittoria.Alla Continassa si lavora per preparare questa partita così decisiva ed il tecnico bianconero Igoravrà sicuramente già in mente le parole giuste per caricare e motivare i giocatori verso una sfida così decisiva. Tuttavia da valutare ci sono le condizioni di due giocatori che potrebbero essere protagonisti: Teune WestonPer quanto riguarda Westonuscito acciaccato dal match di domenica contro l'Udinese, ha riportato solo una contusione. Il giocatore già nella giornata di ieri ha svolto la seduta di allenamento con i compagni, le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti e sembra possa esserci per la sfida di domenica.Diverso invece il discorso per Teun. Il centrocampista olandese classe 1998 è ai box da cinque partite già per un'infiammazione al tendine d'Achille. Saranno decisive le sedute di allenamento di venerdì e la rifinitura di sabato per capire se potrà almeno accomodarsi in panchina per la sfida di Venezia o se, diversamente, lo rivedremo in campo al Mondiale per Club.





