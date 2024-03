Nell'intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo, l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca, ha offerto interessanti chiarimenti sul futuro e sul passato del centrocampista olandese Teun, definendolo un "sacrificio di lusso" per la squadra bergamasca.Questo termine, "sacrificio di lusso", suggerisce chepossa essere considerato un elemento di grande valore per l'Atalanta, ma che potrebbe essere sacrificato per ragioni strategiche o finanziarie. La dichiarazione di Percassi solleva quindi interrogativi sul futuro del giocatore e su come il club intenda gestire la sua permanenza o una possibile cessione."Come sempre valuteremo a fine campionato, finché l'Atalanta è in corsa non tratta i propri giocatori. Nel caso specifico l'estate scorsa abbiamo rifiutato un'offerta molto significativa (del Napoli, ndr) e a settembre ha rinnovato il contratto fino al 2028. Non ha mai chiesto di essere ceduto, anche perché è l'Atalanta che decide chi vende, e non ci faremo mai condizionare da alcuna pressione. A fine stagione valuteremo tutti gli aspetti e decideremo se e chi cedere".