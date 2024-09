Kalulu

La sfida che ha visto lapareggiare con il risultato di 0-0 sul campo dell'Empoli ha offerto diversi spunti riguardo ai nuovi acquisti che, nel match di ieri, sono scesi in campo allo Stadio Castellani. Dei nuovi arrivati dal mercato estivo, Thiago Motta ha schierato dall'inizio. Di seguito andiamo ad analizzare la prestazione dei nuovi volti a tinte bianconere:Schierato con una maglia da titolare in qualità di terzino destro, l'ex Milan ha disputato una buona prova, condita da grande ordine e attenzione. Tra gli highlights della sua partita c'è stato sicuramente il grande salvataggio nel primo tempo che ha impedito a Gyasi di concludere l'azione con un potenziale e favorevole tap-in.Prima da titolare, dopo tre spezzoni consecutivi, anche per il brasiliano arrivato dall'Aston Villa. Schierato in una mediana a due al fianco di Locatelli, il classe 1998 non ha commesso grossi errori ma non è mai stato in grado di alzare i giri del motore. Quella vista a Empoli è stata una versione piuttosto compassata e a bassi ritmi. E non è un caso che la sua partita si sia chiusa poco dopo l'ora di gioco.Prima da titolare anche per l'ex Fiorentina, schierato largo a destra nel tridente offensivo da Thiago Motta. Dopo una prima frazione piena zeppa di errori, l'argentino ha messo in porta Vlahovic ad inizio ripresa con una grande giocata in profondità. Unico lampo nel cuore di una gara che, anche per lui, si è chiusa dopo 67 minuti.Il fiore all'occhiello della campagna acquisti della Juventus ha debuttato dal primo minuto nei congeniali panni del trequartista. Dopo un primo tempo fatto di poche ombre e tante luci, l'olandese è cresciuto sensibilmente nella seconda frazione, entrando di più nel vivo del gioco ma senza mai riuscire ad indirizzare una serata davvero complicata.





