Milan-Juventus, il messaggio di Koopmeiners

ha parlato sui social dopo il pareggio contro ila San Siro. Il giocatore della Juventus non è contento per il risultato ottenuto al termine di una prestazione non certo brillante dal punto di vista individuale."Non è il risultato che volevamo…possiamo crescere come squadra", il messaggio di Koopmeiners su instragram. Un pareggio che non soddisfa quindi l'ex Atalanta.