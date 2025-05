Koopmeiners, dalle terapie al rientro che slitta: ecco come sta

Getty Images



Terapie e lavoro mirato: Koop non si arrende

Teunè alle prese con un infortunio subdolo, difficile da interpretare e, soprattutto, da gestire. Il dolore alnon è costante: a volte si attenua, altre si fa più insistente. Una situazione al limite, che alla Continassa viene monitorata giorno per giorno con grande attenzione, ma senza troppi proclami.Anche perché il numero 8 bianconero non ha ancora perso del tutto le speranze di esserci per la sfida cruciale contro il Bologna.L’olandese si sta sottoponendo a una vera e propria “full immersion” di, sedute individuali e trattamenti specifici. L’obiettivo? Verificare se il dolore possa essere contenuto a sufficienza da permettergli quantomeno una convocazione per la trasferta in Emilia.



L’importanza di Koopmeiners e il peso dell’incognita

A Torino nessuno si sbilancia, ma la sensazione è che solo a ridosso della partenza per Bologna si potrà fare una valutazione concreta. Fino ad allora, ogni opzione resta sul tavolo. Compresa quella di rimandare il rientro alla settimana successiva, per la sfida all’Olimpico contro la Lazio.Nel piano tattico di Tudor,rappresenta una pedina di fondamentale importanza. Qualità, visione, letture da regista e inserimenti da mezzala: la sua assenza, in un momento in cui la Juventus si gioca la qualificazione alla prossima Champions League, è un’incognita pesante. Anche per questo si cercherà fino all’ultimo di recuperarlo, ma senza correre rischi inutili.Con due partite decisive in pochi giorni, ogni valutazione deve tenere conto del quadro complessivo. Il rientro forzato con una condizione non ottimale potrebbe trasformarsi in un boomerang.