Juventus-Udinese, Koopmeiners verso il forfait: l'idea di Tudor per il centrocampo

. A meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, il centrocampista olandese non sarà a disposizione diin vista del match di domani tra Juventus , cruciale nella lotta per il quarto posto a due giornate dalla fine del campionato di Serie A. Il classe 1998 non ha ancora recuperato completamente dall’infiammazione al tendine d'Achille che lo tiene fermo da tre settimane, e con ogni probabilità non sarà nemmeno convocabile per la panchina, anche se la decisione definitiva, come sempre in questi casi, sarà presa solo a ridosso del fischio d'inizio della partita.

Koopmeiners verso il forfait per Juventus-Udinese

Chi gioca a centrocampo

Le differenze con Gatti



Koopmeiners-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 40

Minuti: 2.852

Goal: 4

Assist: 3

Gatti-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 41

Minuti: 3.208

Goal: 1

Assist: 2

L'ultima presenza del numero 7 bianconero risale al 23 aprile scorso, nella gara persa dai bianconeri sul campo del Parma. Da allora il 27enne è rimasto fermo ai box, costretto a guardare i compagni dalla tribuna o da casa proprio nel momento decisivo dell'annata calcistica. L'obiettivo ora è quello di riuscire a recuperarlo almeno per l’ultima giornata di campionato, in programma il prossimo fine settimana contro il Venezia. Il primo a sperarci è sicuramente lui, che vorrebbe chiudere bene quella che si è rivelata una stagione molto più difficile del previsto, tra incomprensioni di natura tattica e i vari problemi fisici che ne hanno più volte limitato l'impiego, guardando poi subito alla prossima che, con tutta probabilità, sarà ancora in bianconero.In assenza di Koopmeiners, in mezzo al campo dovrebbero agire, con l'azzurro che - sempre salvo cambiamenti - dovrebbe essere "risparmiato" dall'onere di arretrare in difesa grazie ai recuperi di Andrea Cambiaso e Lloyd Kelly, con i quali Tudor sembra orientato a cambiare modulo passando alla linea a quattro. Sugli esterni, a completare la mediana, Nico Gonzalez a destra e Timothy Weah a sinistra, con Douglas Luiz dunque ancora relegato in panchina.Situazione molto simile per, che anche oggi ha svolto lavoro differenziato dopo i pochi minuti giocati nel finale del big match contro la Lazio, stringendo i denti quando Tudor ha chiesto il suo contributo in termini di centimetri e di esperienza per provare a centrare una vittoria che però poi è sfumata proprio all'ultimo respiro. Il difensore azzurro, evidentemente, non è ancora al meglio dopo la frattura della diafisi del perone rimediata ormai quasi due mesi fa, alla prima partita del tecnico croato sulla panchina bianconera, ma rispetto a Koopmeiners sembra avere qualche speranza in più di strappare almeno la convocazione. Anche nel suo caso, si deciderà tutto domani. Quantomeno, su questo fronte, Tudor può sorridere per i citati rientri di Cambiaso e Kelly, ma chiaramente la presenza di Gatti sarebbe importante anche in termini di esperienza e di leadership in una gara tanto importante.





