Com'è andato l'esordio con la Juventus di Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao?

C'era attesa per questo; perché i bianconeri avrebbero potuto chiudere in testa alla classifica e perché era il primo big match stagionale. E' arrivato un pareggio che non soddisfa, come ha dichiarato Federico Gatti nel post partita. Ma l'attesa era anche e soprattutto per i nuovi acquisti della Juventus.li ha schierati tutti e tre nel corso del secondo tempo.A fare l'ingresso per primi sono statiL'ex Atalanta si è posizionato dove tutti si attendevano, sulla trequarti a fare da supporto a Vlahovic e a fare da regista offensivo. E il primo tocco è subito un assist per Vlahovic, che però calcia debolmente con il destro. E la sensazione è che veda le giocate prima di tutti; un tocco, massimo due e la palla viaggia. C'è anche qualche errore e dei malintesi con i compagni, inevitabile considerando che è arrivato solo qualche giorno fa.Energia pura, quella messa in campo da Conceicao.Riesce ad accendersi e ad accendere l'Allianz Stadium, soprattutto quando riconquista palla dopo averla persa. Una conclusione ribattuta e tanta voglia. Può essere davvero una bella sorpresa.Meno minutaggio invece perA sorpresa l'esordio con la maglia bianconera è nel ruolo di centravanti, subito a dimostrazione della duttilità dell'ex Fiorentina. Pochi minuti per mettersi in mostra anche perché la Juve, dopo aver spinto tanto nel secondo tempo, è calata negli ultimi minuti del match, lasciando il pallino in mano alla Roma.