Disastro Koopmeiners in Como-Juventus: 'Molle e imperdonabile', 'avanti o indietro, nessuna differenza'

Koopmeiners è il peggiore in Como-Juventus: le pagelle

Nella serata a due facce dellauna felice perché è arrivata la vittoria e l'altra decisamente più preoccupata per il modo in cui i bianconeri sono tornati da Como con i tre punti, chi ha un solo "volto" èe non è certo sorridente. Altra prestazione da dimenticare per l'olandese, che non riesce a uscire dalle difficoltà.Nelle pagelle c'è divisione su molti giocatori, non su Koopmeiners, gravemente bocciato da tutti ( anche nelle nostre pagelle) . Nella serataccia dell'ex Atalanta, il punto più basso è il pallone perso a pochi secondi dall'intervallo che regala al Como l'ultima occasione e il goal del pareggio. "Questa volta si nota eccome, ma non certo in positivo: perde il sanguinoso pallone che porta al pareggio del Como con un’uscita palla al piede che causa fitte al cuore agli istruttori di Scuola Calcio di tutto il mondo. Per il resto, qualche metro più avanti o qualche metro più indietro, non si vede la differenza: non incide mai", il commento di Tuttosport in pagella ().

Koopmeiners è il peggiore anche per il Corriere dello Sport (: "Ancora una volta assente ingiustificato, vaga senza incidere. Molle e imperdonabile quando si fa soffiare il pallone del pareggio". Stesso voto per la Gazzetta: "Combina un grosso guaio perdendo palla nell'azione del pari. Errore grave perché si incaponisce a tenere palla invece di rinviare. Impalpabile e sostituito".