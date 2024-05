Juventus, Koopmeiners è il giocatore che serve

I numeri stagionali

Presenze: 44

Assist: 6

Gol: 14

Minuti: 3.338

Koopmeiners-Juve, la situazione

Costi e concorrenza

Un giocatore che sappia segnare, fare assist e ricoprire più posizioni.Nell'Atalanta che pareggia contro il Marsiglia al Velodrome e fa un altro passettino verso la finale di Europa League, ancora una volta Koopmeiners si prende la scena. E' suo l'assist che permette a Scamacca di trovarsi a tu per tu con il portiere e segnare.Koopmeiners è stato impiegato da Gasperini nel corso degli anni un po' ovunque, da trequartista, in mezzo al campo e anche partendo più spostato a destra, posizione che si è trovato a ricoprire più volte nel corso di questa stagione. In più, c'è la questione "fisica". Negli anni passati la Juve si è trovato spesso in difficoltà a livello di infortuni.. Cristiano Giuntoli aveva già provato a portarlo al Napoli e adesso ci proverà in chiave bianconera. Con la Juventus che ancora deve centrare la qualificazione in Champions League e disputare la finale di Coppa Italia, proprio contro l'Atalanta, bisognerà attendere prima che la trattativa per Koopmeiners entri nel vivo. Un'operazione prioritaria per la Juve ma che rimane complicata, sia per i costi che per la concorrenza.La valutazione dell'Atalanta è alta;Una cifra che difficilmente la Juve potrà raggiungere. Un'idea può essere inserire contropartite per abbassare il prezzo. E poi c'è la concorrenza, non italiana ma estera. Ed in particolareArne Slot, anche lui olandese, prenderà il posto di Jurgen Klopp e come primo rinforzo ha messo nella lista Teun. In ogni caso, si dovrà aspettare almeno fino al 15 maggio prima di sedersi al tavolo delle trattative. Giorno in cui Koopemeiners e la Juve si troveranno contro, chissà se per l'ultima volta.