In un'intervista al Telegraaf,non nasconde di essere al corrente delle voci di mercato che lo coinvolgono con la Juventus. 'La Juve? Se dicessi che non mi sono arrivate queste notizie, direi una bugia. Anche io le ho lette...', rivela. Tuttavia, l'interesse non si limita solo alla Vecchia Signora, poiché Koopmeiners lascia intravedere la possibilità di valutare anche altre opportunità. 'Per alcuni club della Premier League sopporterei anche la pioggia che c'è in Inghilterra...', ammette.Tra questi club, spicca il Liverpool, che sta seguendo da molto vicino il talentuoso centrocampista e sarebbe disposto a fare un investimento significativo, con una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Questa situazione rappresenta il principale pericolo per la Juventus, e anche per il Napoli che resta in lizza per l'acquisizione del giocatore: si profila una vera e propria asta.Data la straordinaria capacità finanziaria dei club inglesi, ma non solo, la concorrenza per le squadre italiane potrebbe rivelarsi estremamente complicata.