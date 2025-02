Koopmeiners, altra serata no: 'Non regge ritmi e intensità', 'il solito grigiore'. Le pagelle di Cagliari-Juve

Sembrava destinato alla panchinacontro il Cagliari e inveceha deciso di non fare a meno di lui ancora una volta, schierandolo dal primo minuto insieme adi nuovo escluso. La partita dell'olandese è durata poco più di 60 minuti, quando è stato sostituito da Douglas Luiz. Una prova non convincente per il giocatore della Juventus, l'ennesima di questa stagione a dir poco complicata. Non è stata certo la peggiore di quest'ultimo periodo ma è sembrato come troppo spesso (per non dire sempre), avulso dal gioco della squadra, poco incisivo sia in manovra che nell'ultima zona di campo.

Cagliari-Juventus, voti e commenti su Koopmeiners

Le pagelle si dividono tra i 5,5 e i 6, anche se i giudizi sono nel complesso abbastanza simili. "Nemmeno a Cagliari Motta rinuncia all’olandese: nonostante la prova negativa in Olanda, viene schierato in mediana con la libertà di avanzare sulla linea del tridente, ma il suo apporto resta deficitariosbaglia persino dei passaggi semplici", scrive Tuttosport (5,5)."Non incanta nemmeno stavolta ma almeno partecipa al dominio del primo tempo", il commento del Corriere dello Sport (6), mentre Repubblica (5,5) si sofferma sulla posizione in campo: "Che stia un po’ più avanti o un po’ più dietro, è sempre il solito grigiore". "Galleggia tra le linee, giocando al fianco di McKennie sulla trequarti, ma non riesce ad incidere e nella ripresa si spegne", il giudizio della Stampa (5,5).Senza dubbio più positivo invece il commento della Gazzetta (6) alla prestazione di Koopmeiners. Sottolineato l'utilizzo tattico dell'ex Atalanta: "Pressing, corsa e tanto movimento. Poco appariscente ma utile sul piano tattico per come svaria, togliendo riferimenti agli avversari".