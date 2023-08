Il Napoli sta esercitando pressioni per acquistare, il centrocampista olandese, ma l'Atalanta attualmente non lo considera in vendita sul mercato e ha l'intenzione di resistere agli sforzi del club partenopeo per portarlo via. L'Atalanta sembra essere decisa a trattenere il giocatore e a mantenere il suo contributo nella squadra, ritenendolo un elemento importante per la stagione in corso. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se il Napoli riuscirà a convincere l'Atalanta a cedere Koopmeiners nonostante la loro posizione di resistenza.