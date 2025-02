Koopmeiners a Sky: 'Non dobbiamo aspettare niente, solo vincere'

AFP via Getty Images

Anche dopo Thiago Motta , ha parlato ai microfoni di Sky per condividere le sue sensazioni in vista del match di domani tra, valido per il ritorno dei Playoff di Champions League. "Penso che sarà una partita diversa e difficile" le sue dichiarazioni, che hanno fatto seguito a quelle in conferenza stampa . "All'andata abbiamo giocato noi in casa, il risultato conta in due partite e non in una. Loro avranno i tifosi, non dobbiamo aspettare il risultato ma vincere".Il centrocampista olandese dovrebbe tornare in campo da titolare dopo la buona prestazione messa in campo domenica nel derby d'Italia contro l'Inter e la precedente panchina proprio contro il PSV. Questo il suo commento al proposito: "Da calciatore vuoi giocare sempre ma penso sia importante anche riposare perché ci sono tante partite e perché la squadra ha qualità con tanti altri calciatori".