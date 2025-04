Koopmeiners a rischio per Parma-Juventus: chi può sostituirlo

AFP via Getty Images

ha lavorato a parte anche questa mattina, durante l'allenamento aperto alla Continassa in vista della trasferta delladi lunedì a Parma. Più passano i giorni, più diminuiscono le possibilità che il centrocampista olandese - apparentemente "rigenerato" dalla cura di Igor Tudor tanto da segnare nel match di settimana scorsa contro il Lecce, ma poi costretto a fermarsi a causa di un problema al tendine d'Achille - possa essere a disposizione per la gara del giorno di Pasquetta, almeno dal primo minuto. Chi potrebbe sostituirlo, dunque, allo stadio Tardini? Le riflessioni del tecnico croato e del suo staff sono già in corso.

Chi può sostituire Koopmeiners?

Nel caso in cui il classe 1998 dovesse davvero dare forfait, occhio ache potrebbe agire alle spalle della punta, con Timothy Weah nuovamente padrone della fascia destra. L'argentino sembra favorito su Francisco Conceicao, che comunque potrebbe pure trovare spazio da titolare (in questa fase sono in corso riflessioni anche per quanto riguarda l'attacco, dove non è esclusa la possibilità di un tridente in assenza di, a sua volta in dubbio).Ad ogni modo, l'assetto bianconero di base resterà invariato: Tudor ha trovato un equilibrio solido, sia mentale che fisico, e non intende stravolgerlo. Rispetto al recente passato, è evidente quanto il tecnico croato abbia impiegato poco per imprimere una direzione chiara alla squadra. Se con Thiago Motta le idee apparivano spesso sfocate, soprattutto nei momenti più delicati, oggi la Juventus si distingue per linee strette, verticalizzazioni efficaci e una rinnovata attitudine agonistica. Tutti elementi che portano la sua firma.