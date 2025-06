Koopmeiners a Mediaset: 'Non sono ancora al 100%. Tudor mi piace perché...'

Getty Images

Koopmeiners-Juve, le parole a Mediaset

Anche, oltre che ai microfoni de La Repubblica , ha parlato a Sport Mediaset in vista del match dellacontro il Wydad Casablanca. Ecco le sue dichiarazioni.– "Mentalmente sono molto felice di essere qua. Per noi è una grande opportunità, una grande atmosfera e un grande stadio. Fisicamente non sono ancora al 100%, ho bisogno di più tempo ma lo sappiamo".– "Parlo con lui sempre, siamo molto attenti. Lui sa le situazioni, non mi molla mai. Ha portato un nuovo sistema tattico, molta intensità, lui vuole attaccare con tanti giocatori e mi piace perchè possiamo creare tante occasioni da goal".

– "Siamo un gruppo forte, ho fiducia in questa squadra, abbiamo tanta qualità e si vede in allenamento. Abbiamo fatto la prima partita e ora ce n’è un’altra difficile".