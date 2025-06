Koopmeiners a Mediaset: 'Partita difficile contro una squadra fortissima. Abbiamo subito troppo'

Getty Images



Juventus-Manchester City, parla Koopmeiners

Teunha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta per 5-2 contro il Manchester City. Le sue parole:“Partita difficile contro una squadra fortissima. Penso che in difesa siam ostati troppo bassi, era difficile contro una squadra cosi, giocano a sinistra a destra, davanti. Nel primo goal siamo usciti alti e abbiamo colto il loro errore ma possiamo fare meglio”.“Ci sono tante cose da fare meglio tecnicamente, in difesa e in posizione, quando recuperiamo palla dobbiamo fare meglio. L’avversario era forte ma siamo la Juventus e possiamo fare meglio”

- “Sono contento per il mio goal e il primo tempo, pareggiare era importante, mi dispiace che dopo abbiamo subito. Importante imparare da questa partita”.